Мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Дани Алвесом

Руководство мексиканского «Пумаса» приняло решение о досрочном расторжении контракта с бразильским защитником Дани Алвесом. Напомним, экс-игрок каталонской «Барселоны» находится под следствием из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Инцидент случился в столице Каталонии в декабре 2022 года. Девушка, написавшая заявление в соответствующие органы, утверждала, что Алвес в одном из ночных клубов начал приставать к ней. Футболит щупал ее интимные части тела через нижнее белье.
Бразилец накануне вечером прибыл в один из полицейских участков Барселоны для дачи показаний. Суд решил отправить Алвеса в тюрьму временного содержания до окончания следствия, сообщает Marca.
«Пумас» решил досрочно прервать соглашение с Алвесом на фоне обвинения в домогательствах. Об этом сообщает клубная пресс-служба мексиканцев.