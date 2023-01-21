Банк России отметил спад популярности ипотеки по пониженным ставкам

Наблюдаемая тенденция способна привести к росту кредитных ставок на первичном рынке жилья. При этом на фоне продления льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, подъема ставки по ней на 1% и расширением условий семейной ипотеки можно ждать стабилизации или некоторого сокращения спроса на ипотеку под залог ДДУ.