Банк России отметил спад популярности ипотеки по пониженным ставкам

Как застройщики, так и банки в конце 2022 года постепенно стали уходить от предоставления ипотеки по пониженным ставкам. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центрального банка РФ.
Наблюдаемая тенденция способна привести к росту кредитных ставок на первичном рынке жилья. При этом на фоне продления льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, подъема ставки по ней на 1% и расширением условий семейной ипотеки можно ждать стабилизации или некоторого сокращения спроса на ипотеку под залог ДДУ.
Кредитная активность в ипотечном сегменте в том числе может поддерживаться путем перераспределения части платежеспособного спроса в пользу программы семейной ипотеки, добавили в ЦБ.
Ямал по итогам 2022 года реализовал все запланированные мероприятия и вошел в топ регионов-лидеров по выполнению показателей Минстроя РФ. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.