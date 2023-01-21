NYT: планы ВСУ терпят крах из-за отказа Германии передать Украине танки Leopard

Отказ немецкого правительства отправлять Украине танки Leopard 2 значительно влияет на военные планы Киева. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
При этом украинская сторона не скрывает, что ВСУ получают недостаточно вооружений от своих западных союзников. Например, Британия ранее объявила об отправке танков Challenger 2, а министр иностранных дел и министр обороны Украины выступили с заявлением, что благодарны Лондону, но добавили, что «этого недостаточно для достижения оперативных целей».
Помимо этого, автор публикации подчеркивает, что официальные лица США явно были разочарованы переговорами с немецким правительством на этой неделе.
«Германия начала с того, что заявила, что отправит танки Leopard и разрешит это делать другим, если США также отправят свой танк М-1 Abrams, США отказались, заявив, что такой танк - это пожиратель бензина», — говорится в статье.
Автор придерживается мнения, что хоть Берлин и не ответил положительно на передачу танкой на этой неделе, он и не отказался, по крайней мере, пока. Однако у Киева очень мало времени, чтобы начать якобы решающее весеннее наступление.