Певец Стас Михайлов удивил поклонников молодой внешностью

Эстрадный певец и автор песен Стас Михайлов в апреле отметит свой день рождения — народному артисту России исполнится 54 года. Несмотря на это, он по-прежнему способен удивлять своим внешним видом, доказательством чему послужило его новое фото.
Снимок, которым поделилась в социальных сетях молодая супруга исполнителя хита «Все для тебя» Инна, демонстрирует Михайлова сидящим за столом с застывшей на губах улыбкой. Пользователей его моложавый вид немало удивил.
«У вас дома растут молодильные яблочки!» — написала одна из поклонниц.
Ранее стало известно, что в семье Михайлова ожидается пополнение. Сообщалось, что ребенка ждут пасынок артиста Андрей и его супруга Кэти Гавелас.
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