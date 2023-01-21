Baijiahao: всего три маневра Путина доказали Западу его жалкое положение

Коллективный Запад после начала российской спецоперации на Украине ввел против Кремля несколько пакетов санкций в надежде ослабить мощь ВС РФ. Однако Москва не только смогла устоять под таким ударом, но и осуществить свое контрнаступление, пишут журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».