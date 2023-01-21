Baijiahao: всего три маневра Путина доказали Западу его жалкое положение

Всего три маневра российского руководства открыли глаза западным странам на их довольно жалко положение. О том, как Москва загнала оппонентов в угол, раскрыли авторы Baijiahao.
Коллективный Запад после начала российской спецоперации на Украине ввел против Кремля несколько пакетов санкций в надежде ослабить мощь ВС РФ. Однако Москва не только смогла устоять под таким ударом, но и осуществить свое контрнаступление, пишут журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«РФ контратаковала, один за другим сделав три больших хода, после чего западным лидерам стало очевидно, что их дела плохи», — отметили авторы.
Первый ход, считают аналитики, это окончание разработки подводных беспилотников «Посейдон». Второй — расширение количества военнослужащих в рядах ВС РФ. Последним маневром стал указ российского лидера Владимира Путина, согласно которому корпорации могут не учитывать голоса акционеров из враждебных государств при голосовании.
Ранее в НАТО заявили, что диалог с Москвой в настоящий момент не представляется возможным.