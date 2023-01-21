Spiegel: ВСУ могут столкнуться с проблемами в ходе эксплуатации немецких БМП Marder

Украинские войска получат от Германии 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые ранее применялись только в ходе учений, пишет Spiegel.
В интервью изданию один из офицеров немецкой армии отметил, что у ВСУ могут возникнуть трудности с эксплуатацией БМП, потому что их нужно адаптировать к работе на поле боя. По его словам, для их непрерывного использования нужны резервные машины.
«Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10% до 15% резервных машин», — объяснил он.
Офицер добавил, что раз в два года Marder должны проходить серьезное техобслуживание. При этом крупный ремонт поврежденной техники выведет ее из строя примерно на один год.