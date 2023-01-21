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Фудблогер Герштова назвала миндаль настоящей «бомбой» для эффективного утоления голода

Общество
Фудблогер Герштова назвала миндаль настоящей «бомбой» для эффективного утоления голода

Миндаль является прекрасным продуктом для эффективного утоления голода, заявила фудблогер и гастрономический журналист Дагмар Герштова.

По ее словам, всего 30-50 граммов этого ореха помогут в следующий прием пищи съедать на 300 калорий меньше. Таким образом миндаль можно назвать настоящей «бомбой» в борьбе с голодом.

Также эксперт посоветовала уделять больше внимания фруктам, овощам и клетчатке. Например, можно приготовить салат с лососем, курицу или греческий йогурт с фруктами и орехами.

Еще одной отличной «обманкой» для голода служат мятные вкусы. Поэтому, чтобы снизить тягу к еде, следует использовать зубную пасту с мятным привкусом или такую же жвачку, пишет издание iROZHLAS.
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