Фудблогер Герштова назвала миндаль настоящей «бомбой» для эффективного утоления голода

Миндаль является прекрасным продуктом для эффективного утоления голода, заявила фудблогер и гастрономический журналист Дагмар Герштова.
По ее словам, всего 30-50 граммов этого ореха помогут в следующий прием пищи съедать на 300 калорий меньше. Таким образом миндаль можно назвать настоящей «бомбой» в борьбе с голодом.
Также эксперт посоветовала уделять больше внимания фруктам, овощам и клетчатке. Например, можно приготовить салат с лососем, курицу или греческий йогурт с фруктами и орехами.
Еще одной отличной «обманкой» для голода служат мятные вкусы. Поэтому, чтобы снизить тягу к еде, следует использовать зубную пасту с мятным привкусом или такую же жвачку, пишет издание iROZHLAS.