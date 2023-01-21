Публицист Чесноков: надо, чтобы «западные партнеры» перешли к стратегической обороне

Публицист Эдвард Чесноков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в международной политике принят принцип зеркальности. Варшавский договор — наш ответ «их» блоку НАТО — был создан лишь спустя шесть лет после возникновения последнего. И почти треть века выступал гарантом мира в Восточной Европе.