Публицист Чесноков: надо, чтобы «западные партнеры» перешли к стратегической обороне

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что характер предоставляемой военной помощи изменился. По словам политика, раньше эти поставки шли планово, вне зависимости от ситуации. Сейчас самый большой пакет помощи от США был выделен «исходя из особенностей боевых действий, следующих нескольких месяцев».
Общая сумма очередного пакета составила 2,5 миллиарда долларов.
Публицист Эдвард Чесноков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в международной политике принят принцип зеркальности. Варшавский договор — наш ответ «их» блоку НАТО — был создан лишь спустя шесть лет после возникновения последнего. И почти треть века выступал гарантом мира в Восточной Европе.
«И здесь, в случае с нарастающими поставками западного оружия на Украину, надо поступать так же. Франция подогнала ВСУ очередные "Цезари"? Передаем дружественной нам африканской Республике Мали ракеты большой дальности; до военно-морской базы в Тулоне оттуда — всего 2,5 тысячи километров. Ни в кого запускать эти ракеты, разумеется, никто, не будет; но ведь, собственно, и НАТО называет себя "исключительно оборонительным альянсом"», — считает публицист.
Далее, французские националисты угнетают патриотов оккупированной Корсики. Мы как пламенные антифашисты и интернационалисты должны помочь Корсике освободиться от гнета капиталистического патриархата в лице банкира Макрона, отмечает Чесноков.
«То же самое — США. Неподалеку от них находятся солнечная Куба и Никарагуа. Нет, я не предлагаю повторить операцию "Анадырь" — это поставить наших союзников в тяжелую ситуацию, как и в 1962 году. Но почему бы не разместить там центр радиоэлектронной разведки и станцию для слежения за пусками американских ракет. Надо, чтобы наконец-то они, "западные партнеры", из нападения (поставок оружия Зеленскому) перешли к стратегической обороне», — подытожил собеседник издания.
Ранее Байден сбежал от журналистов после вопроса о поставке танков Киеву.