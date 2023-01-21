Представители РФС и УЕФА 24 января обсудят потенциальное возвращение клубов из РФ в еврокубки

Мероприятие запланировано на 24 января. Россию будут представлять Максим Митрофанов и Александра Алаев, сообщает интернет-портал «Чемпионат». В ходе диалога между РФС и УЕФА должны быть достигнуты договоренности по срокам возвращения российского футбола на международную арену, добавил источник.