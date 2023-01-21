Представители РФС и УЕФА 24 января обсудят потенциальное возвращение клубов из РФ в еврокубки

Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые после начала специальной военной операции на Украине встретятся в очном формате. Основной целью диалога станет прояснение ситуации по возвращению России на международную арену.
Мероприятие запланировано на 24 января. Россию будут представлять Максим Митрофанов и Александра Алаев, сообщает интернет-портал «Чемпионат». В ходе диалога между РФС и УЕФА должны быть достигнуты договоренности по срокам возвращения российского футбола на международную арену, добавил источник.
Напомним, Россия официально была отстранена от участия в европейских соревнованиях в начале марта 2022 года. УЕФА принял такое решение на фоне начала специальной операции на территории Украины.