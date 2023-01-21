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Марочко: ВСУ стали чаще использовать заряженные минометными минами беспилотники

Армия
Марочко: ВСУ стали чаще использовать заряженные минометными минами беспилотники

Украинские военные стали активнее применять заряженные минометными минами БПЛА по типу квадрокоптеров, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В интервью Ura.ru он рассказал, что ВСУ применяют дроны с большой грузоподъемностью, которые могут нести несколько зарядов. Кроме того, одной из главных проблем является то, что такие БПЛА крайне сложно засечь на большой высоте.

«Это серьезное грозное оружие. Оно точное. В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», — сообщил Марочко.

При этом он добавил, что ВС РФ достаточно эффективно ведут борьбу с украинскими дронами. По его словам, в настоящее время союзные силы получают специальные средства, которые затрудняют управление БПЛА.
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