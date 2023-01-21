Жена Владимира Этуша рассказала о последних годах жизни звезды «Кавказской пленницы»

Актер театра и кино, а также театральный педагог Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет. Четвертая жена звезды фильма «Кавказская пленница» Елена Этуш рассказала о последних годах жизни супруга.
Как отметила она в своей книге «Владимир Этуш. Старый знакомый», в 2018 году актер принимал участие в съемках короткометражной картины режиссера Сергея Батаева «Старый вояка». Уже тогда стало понятно, насколько он устал.
«Холодно и дожди все время. Мы натягивали над Владимиром Абрамовичем полиэтилен, что бы на него не капал дождь. Смена в кино 8-12 часов в таких условиях. Я съемочной группе объясняю, если Владимир Абрамович говорит: «Да пошли вы все на...» — это не значит, что вы должны пойти туда. Это значит, что он устал и надо прерваться. Потом так и случилось он их послал. А они использовали этот момент во вступлении к фильму о съемках фильма», — вспоминала она.
Церемония прощания с актером прошла 12 марта 2019 года в Театре имени Вахтангова. После этого тело Этуша кремировали на Троекуровском кладбище. Урну с его прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.