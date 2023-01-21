Публицист Панин прокомментировал ситуацию с компанией Meta

Националистический батальон «Азов»*** теперь не считается террористической организацией, по крайней мере, так решила компания Meta**. Теперь информация о деятельности группировки не будет удаляться.
Поэт и публицист Игорь Панин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в решении компании нет ничего удивительного. Он вспомнил, как Facebook* издевался над нашими соотечественниками долгие годы. Тех, кто вовсю призывал резать москалей, никто не наказывал, а с нашей стороны людей банили по самым надуманным причинам.
«Дискриминация была настолько ощутима и очевидна, что я еще в 2016 году на портале Свободная пресса говорил, что с Facebook✱, открыто попирающим российское законодательство и нарушающим права наших граждан, но при этом активно зарабатывающем у нас на рекламе, нужно быть строже. Вплоть до его запрета на территории РФ», — рассказал публицист.
Тогда Панина критиковали некоторые блогеры и активисты «из числа тех, что вечно за все хорошее и против всего плохого», с вопросами о том, что мы будем делать без этих социальных сетей. Но вот год назад Meta✱✱ уже открыто разрешила пользователям призывать к уничтожению русских. И тут ее все-таки пришлось заблокировать в России со всеми ее площадками.
Публицист отмечает, что вполне логично то, как после призывов к нашему уничтожению Meta реабилитировали батальон «Азов»✱✱✱, прекрасно зная о сущности данного образования.Панин подчеркнул, что все это делается назло Москве.
«Они бы и Гитлера сейчас с удовольствием реабилитировали, кабы бы не опасались недовольства мощного еврейского лобби», — считает эксперт.
Собеседник издания подчеркнул важную вещь — соцсети приходят и уходят, а Россия остается. Поэтому жалеть тут не о чем.
«Facebook уже давно теряет позиции, уступая место более шустрому, хотя и менее удобному Telegram. А нас в ближайшие годы ждут более серьезные испытания, нежели перемена места жительства в социальных сетях, уж поверьте», — подытоживает собеседник издания.
Ранее Лукашенко предложил Си Цзиньпину посетить Белоруссию.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ✱✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация