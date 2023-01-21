Публицист Панин прокомментировал ситуацию с компанией Meta

Тогда Панина критиковали некоторые блогеры и активисты «из числа тех, что вечно за все хорошее и против всего плохого», с вопросами о том, что мы будем делать без этих социальных сетей. Но вот год назад Meta✱✱ уже открыто разрешила пользователям призывать к уничтожению русских. И тут ее все-таки пришлось заблокировать в России со всеми ее площадками.