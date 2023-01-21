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Диетолог Микитюк призвала есть теплую и более калорийную пищу зимой

Общество
Диетолог Микитюк призвала есть теплую и более калорийную пищу зимой

Организм зимой требует особенного рациона питания. Употреблять теплую и более калорийную пищу в этот период посоветовала диетолог Людмила Микитюк.

Специалист рекомендовала включить в зимний рацион рыбу. Она является важным источником жирных кислот омега-3. Также не следует отказываться от горячих и сытных овощных супов.

По словам Микитюк, зимний рацион должен содержать овсянку, а также корнеплоды, например, морковь. Помимо этого, для здоровья важно употреблять овощи из семейства капустных, передает издание «Известия».

Ягоды поморгают предотвратить выброс гормона кортизола, который способствует развитию бессонницы. Также для хорошего отдыха эксперт посоветовала включить в рацион бананы.
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