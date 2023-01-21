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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк объяснила, почему отказывается смотреть «Дом Дракона»

Общество
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк объяснила, почему отказывается смотреть «Дом Дракона»

Британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря роли Дейенерис Таргариен в основанном на цикле романов писателя Джорджа Мартина сериале «Игра престолов», объяснила, почему не стала смотреть «Дом Дракона».

По словам актрисы, она попросту не может пересилить себя и приступить к просмотру приквела сериала, в котором исполнила одну из главных ролей.

«Мне не по себе уже от одной только мысли об этом. Это как если ты решил сходить на школьный юбилей выпускников и вдруг понимаешь, что ты учился в другой школе», — цитирует ее Variety.

Актриса добавила, что ее радуют успехи сериала, горячо встреченного не только критиками, но и поклонниками книг серии «Песнь Льда и Огня».
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