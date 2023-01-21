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В Германии назвали запоздалым решение минобороны по танкам для Украины

Армия
В Германии назвали запоздалым решение минобороны по танкам для Украины

Решение минобороны ФРГ проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости.

С таким заявлением выступила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, военное ведомство решило проверить запасы лишь спустя 11 месяцев после начала российской спецоперации.

«Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы подсчитать наши запасы танков Leopard, только сейчас», — сообщила она.

Стоит добавить, что Германия по-прежнему отказывается передавать украинским войскам свои тяжелые боевые машины. При этом страны НАТО продолжают оказывать давление на немецкие власти в этом вопросе.
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