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Турецкие власти отменили запланированный на 27 января визит главы шведского МО

Армия
Турецкие власти отменили запланированный на 27 января визит главы шведского МО

Руководитель шведского министерства обороны Пол Йонсон не прибудет в Анкару с рабочим визитом. Такой информацией поделился глава турецкого МО Хулуси Акар 21 января.

Визит Йонсона в Турцию должен был состояться 27 января. В ходе посещения этой страны он собирался обсудить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Однако, по словам Акара, его поездка была отменена из-за того, что надобность в ней отпала. Слова министра опубликовали журналисты Haberturk.

«На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит», — уточнил Акар.

Напомним, что Анкара до сих пор не одобрила заявки Швеции и Финляндии на присоединение к военному блоку.
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