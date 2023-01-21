Турецкие власти отменили запланированный на 27 января визит главы шведского МО

Визит Йонсона в Турцию должен был состояться 27 января. В ходе посещения этой страны он собирался обсудить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Однако, по словам Акара, его поездка была отменена из-за того, что надобность в ней отпала. Слова министра опубликовали журналисты Haberturk.