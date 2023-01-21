Турецкие власти отменили запланированный на 27 января визит главы шведского МО

Руководитель шведского министерства обороны Пол Йонсон не прибудет в Анкару с рабочим визитом. Такой информацией поделился глава турецкого МО Хулуси Акар 21 января.
Визит Йонсона в Турцию должен был состояться 27 января. В ходе посещения этой страны он собирался обсудить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Однако, по словам Акара, его поездка была отменена из-за того, что надобность в ней отпала. Слова министра опубликовали журналисты Haberturk.
«На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит», — уточнил Акар.
Напомним, что Анкара до сих пор не одобрила заявки Швеции и Финляндии на присоединение к военному блоку.