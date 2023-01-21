Американское руководство в скором времени потерпит очередной провал в своей борьбе с Россией. Аналитик из Сербии Драго Боснич описал незавидное будущее США из-за перехода их приспешников на сторону Кремля.
Эксперт в материале для InfoBrics, которую пересказала «ПолитРоссия», пишет, что многие союзники Белого дома начинают постепенно отказываться от глупого следования идеалам США. Более того, подчеркнул аналитик, многие государства, которые пока еще слепо подчиняются воли Вашингтона, в скором времени откажутся от этой риторики. Так американское руководство не только потеряет своих приспешников, но и получит новых «врагов», которые перейдут на сторону Москвы. В их числе будут Израиль и Южная Корея, уверен Боснич.
«Это больше усугубит положение Америки, столкнувшейся с растущими проблемами поддержания своей глобальной империи», – отметил аналитик.
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