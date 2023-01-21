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Бывшая супруга Гуфа Айза рассказала о своей болезни

Шоу-бизнес
Бывшая супруга Гуфа Айза рассказала о своей болезни

Бывшая супруга рэпера Гуфа, блогер Айза рассказала о поставленном врачами «неприятном диагнозе». У бизнесвумен обнаружили кисту «огромного размера».

Об этом она сама сообщила поклонникам в своем Telegram-канале. Подробностей диагноза блогер не стала раскрывать. Лишь опровергла слухи о ВИЧ и психическом расстройстве. Затем звезда поблагодарила фанатов за пожелания здоровья и переживания.

«Не хочу, чтобы вы мучались», — съязвила блогер, обращаясь к хейтерам с просьбой отписаться от нее.

Айза призналась, что она очень расстроена и подавлена по этому поводу. Самое сложное, что ей приходилось делать в этой жизни — это просить о помощи. Она добавила, что подобное «требует огромного мужества».

Гуф в мае прошлого года стал отцом. Ребенка ему подарила супруга Юлия, которая, судя по откровенным фото, уже пришла в форму после родов, передает utro.ru.
Айза болезнь гуф
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