Состоялась премьера фильма о страдающем болезнью Паркинсона актера Майкле Джей Фоксе

Лента, получившая название Still: A Michael J. Fox Movie повествует о жизни актера и его карьере после успеха трилогии Роберта Земекиса. Помимо этого, в фильме рассказывается о болезни Паркинсона, которой Джей Фокс страдает уже много лет. Актер также пытается помогать ученым исследовать этот недуг.