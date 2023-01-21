Состоялась премьера фильма о страдающем болезнью Паркинсона актера Майкле Джей Фоксе

Актер Майкл Джей Фокс, известный широкому зрителю по фантастической трилогии «Назад в будущее», стал героем документального фильма, премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
Лента, получившая название Still: A Michael J. Fox Movie повествует о жизни актера и его карьере после успеха трилогии Роберта Земекиса. Помимо этого, в фильме рассказывается о болезни Паркинсона, которой Джей Фокс страдает уже много лет. Актер также пытается помогать ученым исследовать этот недуг.
Критики картину оценили и назвали ее обнадеживающей и очень светлой. Как пишет Variety, во время показа зрители аплодировали фильму стоя.