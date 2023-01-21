Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росстат перечислил самые подорожавшие в 2022 году товары

Экономика
Росстат перечислил самые подорожавшие в 2022 году товары

Йод, спички, мыло, средства личной гигиены подорожали в 2022 году больше всего, передает РБК со ссылкой на статистику Росстата.

Аналитики Росстата изучили изменение цен на более чем 400 товаров. Сильнее всего по итогам 2022 года выросла стоимость йода (+55,2%), спичек (50,6%), туалетного мыла (44,2%), женских прокладок (+43,5%).

Примечательно, что овощи для приготовления борща, наоборот, стали дешевле. Например, стоимость капусты снизилась более чем на 53%, картофеля — на 31,5%, свеклы — на 25,8%. Также подешевело газомоторное топливо и ряд товаров из дерева.

Инфляция в прошлом году составила 11,9%. Данный показатель оказался ниже прогнозов Центробанка России и правительства страны.
подорожание цен удешевение стоимости инфляция в россии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду