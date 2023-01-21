«Этот день в истории». Что произошло 21 января, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
Сегодня весь мир отмечает Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году, затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Молодежь проводит в этот день различные флешмобы, посвященные объятьям.
День аспиранта отмечают 21 января в России и ряде стран, где система высшего образования построена на принципах, заложенных в СССР. Аспирантура — первый шаг на пути становления студента как будущего ученого. Праздновать его начали не так давно — в 2008 году, пока он носит неофициальный характер.
День инженерных войск отмечают работники и военнослужащие инженерных войск Российской Федерации. Установлен Указом президента России №1370 от 18 сентября 1996 года. В 2006 году День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».