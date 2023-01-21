«Этот день в истории». Что произошло 21 января, праздники, факты, люди

Сегодня весь мир отмечает Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году, затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Молодежь проводит в этот день различные флешмобы, посвященные объятьям.