Житель Екатеринбурга продает «судимого за тунеядство» кота за миллион рублей

Необычное объявление о продаже кота за миллион рублей появилось в Сети. «Судимое за тунеядство» животное предлагает приобрести житель Екатеринбурга.
По словам продавца, питомца зовут Тимофей. Он якобы имеет шенгенскую визу и свободен от долгов и кредитов. Пользователь также указал, что у кота есть «судимость за тунеядство».
«Насчет торга с ним поговорю, но вряд ли спустит, доставка за ваш счет», — говорится в тексте объявления.
По словам пользователя Сети, выставленный на продажу кот — британец. Однако само животное считает себя «армянином».