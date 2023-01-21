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Житель Екатеринбурга продает «судимого за тунеядство» кота за миллион рублей

Общество
Житель Екатеринбурга продает «судимого за тунеядство» кота за миллион рублей

Необычное объявление о продаже кота за миллион рублей появилось в Сети. «Судимое за тунеядство» животное предлагает приобрести житель Екатеринбурга.

По словам продавца, питомца зовут Тимофей. Он якобы имеет шенгенскую визу и свободен от долгов и кредитов. Пользователь также указал, что у кота есть «судимость за тунеядство».

«Насчет торга с ним поговорю, но вряд ли спустит, доставка за ваш счет», — говорится в тексте объявления.
Житель Екатеринбурга продает «судимого за тунеядство» кота за миллион рублей

По словам пользователя Сети, выставленный на продажу кот — британец. Однако само животное считает себя «армянином».
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