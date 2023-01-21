Latin Times: устрашающие характеристики российского «Посейдона» вызвали панику на Западе

Подчеркивается, что западные специалисты называют «Посейдон» самым пугающим оружием, созданным Россией в последние годы. Эта торпеда может незаметно достичь цели. Одним из главных ее преимуществ является то, что ее невозможно перехватить. Этот подводный ядерный беспилотник может быть использован для ударов по прибрежным городам США. Мощности его боезаряда хватит для того, чтобы уничтожить любой мегаполис или военную базу.