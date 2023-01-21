Latin Times: устрашающие характеристики российского «Посейдона» вызвали панику на Западе

Партию новейших суперторпед создали в России. Устрашающие характеристики «Посейдона» вызвали панику на Западе, пишет Latin Times.
В публикации отмечается, что российскими «Посейдонами» оснастят подлодку спецназначения «Белгород». Эксперты говорят, что новость об этом супероружии вызвала большой резонанс в западных странах, передает «ПолитРоссия».
«Путин получил устрашающее супероружие, способное создавать радиоактивные цунами», — сказано в статье.
Подчеркивается, что западные специалисты называют «Посейдон» самым пугающим оружием, созданным Россией в последние годы. Эта торпеда может незаметно достичь цели. Одним из главных ее преимуществ является то, что ее невозможно перехватить. Этот подводный ядерный беспилотник может быть использован для ударов по прибрежным городам США. Мощности его боезаряда хватит для того, чтобы уничтожить любой мегаполис или военную базу.