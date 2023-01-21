Премьер-министр ЦАР рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома

Глава правительства Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил, что делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого пока преждевременно. Об этом в субботу пишет РИА Новости.
«Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим», заявил центральноафриканский политик.
Он добавил, что новость о том, что Сытый идет на поправку, не могла его не радовать.
Напомним, в декабре прошлого года Дмитрия Сытого экстренно доставили в больницу Банги после покушения. Глава Русского дома получил посылку, которая взорвалась при открытии. Глава местной полиции отметил, что мужчина ранее уже обращался в полицию из-за поступающих в его адрес угроз.