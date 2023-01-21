Премьер-министр ЦАР рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома

Напомним, в декабре прошлого года Дмитрия Сытого экстренно доставили в больницу Банги после покушения. Глава Русского дома получил посылку, которая взорвалась при открытии. Глава местной полиции отметил, что мужчина ранее уже обращался в полицию из-за поступающих в его адрес угроз.