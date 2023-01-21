19FortyFive: западные танки не станут гарантией победы ВСУ на поле боя

Украина не сможет изменить ход боевых действий на фронте и победить Россию из-за возможных поставок танков западного производства. Об этом говорится в статье подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса, передает 19FortyFive.
Он отметил, что даже с высокотехнологичным западным оружием у украинских войск критически мало шансов «вытеснить» российскую армию весной, так как танки Abrams и Leopard не являются «чудо-оружием», которое приведет ВСУ к успехам на передовой. Подполковник отметил, что исход конфликта не будет зависеть от того, получит ли Киев западные танки.