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19FortyFive: западные танки не станут гарантией победы ВСУ на поле боя

Армия
19FortyFive: западные танки не станут гарантией победы ВСУ на поле боя

Украина не сможет изменить ход боевых действий на фронте и победить Россию из-за возможных поставок танков западного производства. Об этом говорится в статье подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса, передает 19FortyFive.

Он отметил, что даже с высокотехнологичным западным оружием у украинских войск критически мало шансов «вытеснить» российскую армию весной, так как танки Abrams и Leopard не являются «чудо-оружием», которое приведет ВСУ к успехам на передовой. Подполковник отметил, что исход конфликта не будет зависеть от того, получит ли Киев западные танки.
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