Сергей Светлов отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи»

Наставник клуба «Сочи» Сергей Светлов уволен после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня». Об этом сообщает пресс-служба «леопардов».
Светлов возглавил «Сочи» осенью 2022 года. Южане под руководством специалиста установили антирекорд за всю историю КХЛ. «Сочи» проиграл 21 матч подряд. Накануне клуб с юга России в Мытищах проиграл «Куньлуню» со счетом 1:5. Обязанности главного тренера «Сочи» доверены наставнику ступинского «Капитана» Дмитрию Кокореву.
«Сочи» на данный момент идет на последнем месте в Западной конференции. «Леопарды» набрали 21 очко в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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