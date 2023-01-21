Сергей Светлов отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи»

Светлов возглавил «Сочи» осенью 2022 года. Южане под руководством специалиста установили антирекорд за всю историю КХЛ. «Сочи» проиграл 21 матч подряд. Накануне клуб с юга России в Мытищах проиграл «Куньлуню» со счетом 1:5. Обязанности главного тренера «Сочи» доверены наставнику ступинского «Капитана» Дмитрию Кокореву.