Лидеры западных государств послали Москве довольно дурной знак, что даст ей возможность поступать еще более уверенно. Такой неутешительный прогноз сделал обозреватель Том Уотлинг в материале для Daily Express.
Недавно в ФРГ прошел саммит стран Североатлантического альянса, в ходе которого Берлину и Вашингтону не удалось прийти к общему мнению по поводу отправки тяжелой техники киевскому режиму. В связи с этим западные руководители обрушились на немецкого канцлера Олафа Шольца с критикой, обвинив его в проявлении трусости перед Кремлем, пишет журналист в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
По мнению военного эксперта из Соединенного Королевства Майкла Кларка, подобными разногласиями западный мир послал Москве нехороший сигнал о наличии страха, который побудит Россию принимать более решительные меры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Западу раскаяться за цинизм на протяжении последних восьми лет.