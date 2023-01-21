Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Daily Express: Запад послал России дурной знак о наличии страха перед Кремлем

Политика
Daily Express: Запад послал России дурной знак о наличии страха перед Кремлем

Лидеры западных государств послали Москве довольно дурной знак, что даст ей возможность поступать еще более уверенно. Такой неутешительный прогноз сделал обозреватель Том Уотлинг в материале для Daily Express.

Недавно в ФРГ прошел саммит стран Североатлантического альянса, в ходе которого Берлину и Вашингтону не удалось прийти к общему мнению по поводу отправки тяжелой техники киевскому режиму. В связи с этим западные руководители обрушились на немецкого канцлера Олафа Шольца с критикой, обвинив его в проявлении трусости перед Кремлем, пишет журналист в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».

По мнению военного эксперта из Соединенного Королевства Майкла Кларка, подобными разногласиями западный мир послал Москве нехороший сигнал о наличии страха, который побудит Россию принимать более решительные меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Западу раскаяться за цинизм на протяжении последних восьми лет.
запад шольц германия Украина танки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду