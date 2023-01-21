Daily Express: Запад послал России дурной знак о наличии страха перед Кремлем

Недавно в ФРГ прошел саммит стран Североатлантического альянса, в ходе которого Берлину и Вашингтону не удалось прийти к общему мнению по поводу отправки тяжелой техники киевскому режиму. В связи с этим западные руководители обрушились на немецкого канцлера Олафа Шольца с критикой, обвинив его в проявлении трусости перед Кремлем, пишет журналист в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».