Бывшего главу центра им. Хруничева заочно арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Бывшего генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» Андрея Калиновского заочно арестовали по уголовному делу о хищении почти 400 млн рублей. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы, пишет ТАСС.
Мужчине вменили совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Московская судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия и избрала злоумышленнику меру пресечения в виде заочного ареста.
С момента экстрадиции или задержания мужчине надлежит провести за решеткой на два месяца. Калиновский с 2014 по 2017 годы мог похитить около 400 млн рублей при выполнении контрактов на поставку режущих инструментов для предприятия, которое входит в структуру Роскосмоса.