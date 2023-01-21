Бывшего главу центра им. Хруничева заочно арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

С момента экстрадиции или задержания мужчине надлежит провести за решеткой на два месяца. Калиновский с 2014 по 2017 годы мог похитить около 400 млн рублей при выполнении контрактов на поставку режущих инструментов для предприятия, которое входит в структуру Роскосмоса.