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Бывшего главу центра им. Хруничева заочно арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Происшествия
Бывшего главу центра им. Хруничева заочно арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Бывшего генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» Андрея Калиновского заочно арестовали по уголовному делу о хищении почти 400 млн рублей. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы, пишет ТАСС.

Мужчине вменили совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Московская судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия и избрала злоумышленнику меру пресечения в виде заочного ареста.

С момента экстрадиции или задержания мужчине надлежит провести за решеткой на два месяца. Калиновский с 2014 по 2017 годы мог похитить около 400 млн рублей при выполнении контрактов на поставку режущих инструментов для предприятия, которое входит в структуру Роскосмоса.
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