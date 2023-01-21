Аналитик Коц сообщил о расширении номенклатуры поставляемого Украине оружия НАТО

Отмечается, что разрешения немцев на поставку Leopard ждут в Польше, Финляндии, Дании, а также Чехии и Словакии. В Берлине заявили, что готовы пойти на это, но только после США. При этом Вашингтон не хочет передавать Киеву свои Abrams.