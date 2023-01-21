Аналитик Коц сообщил о расширении номенклатуры поставляемого Украине оружия НАТО

Странам НАТО в ходе встречи на базе Рамштайн не удалось достичь общей позиции по некоторым вопросам, которые касаются поставок вооружения Украине.
Аналитик Андрей Коц в статье для РИА Новости пишет, что встреча министров обороны западных стран, которые поддерживают Киев, обещала стать эпохальной. При этом на деле все оказалось прозаичнее. Германия по-прежнему отказывается поставлять танки Украине и не дает согласия на реэкспорт техники.
Отмечается, что разрешения немцев на поставку Leopard ждут в Польше, Финляндии, Дании, а также Чехии и Словакии. В Берлине заявили, что готовы пойти на это, но только после США. При этом Вашингтон не хочет передавать Киеву свои Abrams.
Коц также сообщил о расширении номенклатуры поставляемого украинским военным оружия. Так, стало известно о поставках ВСУ бронемашин Stryker и систем ПВО Avenger. При этом эксперту непонятно, как Киев будет обслуживать максимально разношерстный «зоопарк» техники НАТО.