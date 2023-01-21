Абрамченко отметила смягчение риторики Запада по российским удобрениям

Недружественные страны начали осознавать, что отказ от минеральных удобрений из России способен привести к плачевным последствиям, и Запад стал смягчать свою риторику. На это обратила внимание вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Западные страны постепенно меняют позицию в целях восстановления торговли этим товаром, объяснила она. По ее наблюдениям, уже сейчас имеются перемены в официальных позициях недружественных государств, ориентированных на возобновление импорта.
Российские доходы от экспорта удобрений за десять месяцев 2022 года повысились на 70%, гласят данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Эксперты связывают полученный результат с подорожанием удобрений на фоне ситуации вокруг Украины.