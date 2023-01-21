Актер Рассел Кроу сообщил о сиквеле исторического боевика «Гладиатор»

Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу, исполнивший главную роль в историческом боевике с элементами драмы «Гладиатор», поделился деталями анонсированного ранее сиквела фильма.
По словам Кроу, они с режиссером Ридли Скоттом уже обсудили этот проект за ужином. Актер добавил, что у него уже сложилось понимание того, как кинематографист формирует новую историю.
«Если вы помните, был там паренек, который тоже хотел стать гладиатором. Итак, этот ребенок вырос, и теперь он император. Я не знаю, что там происходит дальше, но основная идея такова», — сообщил он на подкасте Fitzy and Wippa.
Кроу подчеркнул, что речь идет именно о сиквеле фильма, а не о ремейке. При этом события ленты будут разворачиваться спустя несколько десятилетий после финала оригинальной картины.