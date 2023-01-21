Лукашенко предложил Си Цзиньпину посетить Белоруссию

Глава белорусского государства Александр Лукашенко позвал китайского лидера Си Цзиньпина в Минск. Об этом стало известно 21 января.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 января в Пекине отмечается китайский Новый год. В связи с чем Лукашенко направил своему коллеге из КНР поздравительную телеграмму и предложил совершить рабочий визит в Белоруссию. Выдержку из послания политика опубликовала его пресс-служба.
«Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием», – заявил он.
Ранее Лукашенко сказал, что никому не удастся вбить клин между ним и президентом России Владимиром Путиным.