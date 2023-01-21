Лукашенко предложил Си Цзиньпину посетить Белоруссию

Напомним, что в ночь с 21 на 22 января в Пекине отмечается китайский Новый год. В связи с чем Лукашенко направил своему коллеге из КНР поздравительную телеграмму и предложил совершить рабочий визит в Белоруссию. Выдержку из послания политика опубликовала его пресс-служба.