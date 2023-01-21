Байден сбежал от журналистов после вопроса о поставке танков Киеву

Глава Белого дома в ходе общения с представителями прессы обсуждал новую военную поддержку правительства Украины. Политик с уверенностью отметил, что в скором времени западные государства отправят киевскому режиму танки Leopard 2. После следующего вопроса американский президент решил убежать от СМИ и этим избежать ответа.