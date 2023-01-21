Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Байден сбежал от журналистов после вопроса о поставке танков Киеву

Политика
Байден сбежал от журналистов после вопроса о поставке танков Киеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь прилюдно оконфузился. Теперь он практически сбежал от журналистов.

Глава Белого дома в ходе общения с представителями прессы обсуждал новую военную поддержку правительства Украины. Политик с уверенностью отметил, что в скором времени западные государства отправят киевскому режиму танки Leopard 2. После следующего вопроса американский президент решил убежать от СМИ и этим избежать ответа.

«Как быстро это произойдет, сэр?» — спросили они.

Ранее сообщалось, что ФРГ отказалась передавать ВСУ Leopard 2. Многие лидеры Европы, в свою очередь, потребовали Берлин изменить свое решение.
немецкие танки на Украине байден Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду