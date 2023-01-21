Париж стал лидером рейтинга самых прибыльных для туризма городов мира за 2022 год

Лидером мирового рейтинга по вкладу туризма в экономику стал Париж. К такому выводу пришли специалисты «Всемирного совета по туризму и путешествиям» (WTTC).
Согласно данным аналитиков, вклад французской столицы в экономику за счет туризма в минувшем году составил около 36 млрд долларов. Вторую строчку занял китайский Пекин с доходом в 33 млрд долларов, а третью — американский город Орландо, принесший 31 млрд долларов.
Помимо этого, в топ-10 лидеров по доходам от туризма вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, а также Лас-Вегас и Нью-Йорк в США. Помимо этого, в списке лидеров расположилась японская столица Токио, а мексиканская Мехико и Лондон в Великобритании.