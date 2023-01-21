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Париж стал лидером рейтинга самых прибыльных для туризма городов мира за 2022 год

Общество
Париж стал лидером рейтинга самых прибыльных для туризма городов мира за 2022 год

Лидером мирового рейтинга по вкладу туризма в экономику стал Париж. К такому выводу пришли специалисты «Всемирного совета по туризму и путешествиям» (WTTC).

Согласно данным аналитиков, вклад французской столицы в экономику за счет туризма в минувшем году составил около 36 млрд долларов. Вторую строчку занял китайский Пекин с доходом в 33 млрд долларов, а третью — американский город Орландо, принесший 31 млрд долларов.

Помимо этого, в топ-10 лидеров по доходам от туризма вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, а также Лас-Вегас и Нью-Йорк в США. Помимо этого, в списке лидеров расположилась японская столица Токио, а мексиканская Мехико и Лондон в Великобритании.
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