Париж стал лидером рейтинга самых прибыльных для туризма городов мира за 2022 год

Помимо этого, в топ-10 лидеров по доходам от туризма вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, а также Лас-Вегас и Нью-Йорк в США. Помимо этого, в списке лидеров расположилась японская столица Токио, а мексиканская Мехико и Лондон в Великобритании.