Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в промышленном массиве Ангарска

Огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны в промышленном массиве Ангарска, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.
Информация о возгорании в 35-м квартале поступила на пульт дежурного в 12:11 по местному времени. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 35 человек личного состава и семь автоцистерн.
По имеющимся данным, сначала воспламенился бензовоз, после чего огонь перекинулся на находящиеся рядом цистерны. В 13:05 пожар удалось локализовать, в 13:26 была объявлена полная ликвидация.
В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС уточнили, что при заправке автоцистерны загорелась горючая жидкость. Основаная версия случившегося — нарушение требований пожарной безопасности. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.