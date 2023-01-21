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Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в промышленном массиве Ангарска

Происшествия
Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в промышленном массиве Ангарска

Огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны в промышленном массиве Ангарска, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании в 35-м квартале поступила на пульт дежурного в 12:11 по местному времени. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 35 человек личного состава и семь автоцистерн.

По имеющимся данным, сначала воспламенился бензовоз, после чего огонь перекинулся на находящиеся рядом цистерны. В 13:05 пожар удалось локализовать, в 13:26 была объявлена полная ликвидация.

В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС уточнили, что при заправке автоцистерны загорелась горючая жидкость. Основаная версия случившегося — нарушение требований пожарной безопасности. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.
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