Политолог Ивашов объяснил отказ Германии от поставок танков Украине

Германия категорически отказывается от поставок танков Украине из-за понимания, что главный получатель выгоды — США, заявил политолог Леонид Ивашов.
В интервью РИА Новости он объяснил, что существую политические и внутриэкономические причины, которыми можно объяснить нежелание немцев поставлять тяжелую боевую технику Киеву. По его словам, Берлин знает, что в ситуации с передачей танков и другого вооружения главным выгодополучателем являются США и их ВПК.
«Они проводят деиндустриализацию Европы, начиная с Германии», — объяснил эксперт.
При этом Ивашов добавил, что встречу контактной группы НАТО на базе Рамштайн нельзя считать провалившейся. Дело в том, что могут быть достигнуты договоренности по поставкам других вооружений украинской армии.