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Политолог Ивашов объяснил отказ Германии от поставок танков Украине

Армия
Политолог Ивашов объяснил отказ Германии от поставок танков Украине

Германия категорически отказывается от поставок танков Украине из-за понимания, что главный получатель выгоды — США, заявил политолог Леонид Ивашов.

В интервью РИА Новости он объяснил, что существую политические и внутриэкономические причины, которыми можно объяснить нежелание немцев поставлять тяжелую боевую технику Киеву. По его словам, Берлин знает, что в ситуации с передачей танков и другого вооружения главным выгодополучателем являются США и их ВПК.

«Они проводят деиндустриализацию Европы, начиная с Германии», — объяснил эксперт.

При этом Ивашов добавил, что встречу контактной группы НАТО на базе Рамштайн нельзя считать провалившейся. Дело в том, что могут быть достигнуты договоренности по поставкам других вооружений украинской армии.
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