Политолог Ивашов объяснил отказ Германии от поставок танков Украине

В интервью РИА Новости он объяснил, что существую политические и внутриэкономические причины, которыми можно объяснить нежелание немцев поставлять тяжелую боевую технику Киеву. По его словам, Берлин знает, что в ситуации с передачей танков и другого вооружения главным выгодополучателем являются США и их ВПК.