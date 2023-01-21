Россиянам рассказали, какие выплаты проиндексируются с 1 февраля

В частности, речь идет об участниках Великой Отечественной войны и инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также в список входят те, кто работал на предприятиях и объектах ПВО во время войны и те, кто является Героем Советского Союза и России, полным кавалером ордена Славы и Героем труда.