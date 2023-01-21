Россиянам рассказали, какие выплаты проиндексируются с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года в России проиндексируются 40 социальных выплат. Индексация составит 11,9% и коснется пособий для ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, семей с детьми и многих других россиян, сообщает URA.RU.
В частности, речь идет об участниках Великой Отечественной войны и инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также в список входят те, кто работал на предприятиях и объектах ПВО во время войны и те, кто является Героем Советского Союза и России, полным кавалером ордена Славы и Героем труда.
Индексация выплат коснется чернобыльцев, участников СВО, сотрудников МВД, Минобороны, Росгвардии в запасе, семей с детьми, а также россиян, которые получили травму на производстве или пострадали от профессиональных заболеваний.