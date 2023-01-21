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Пользователи WhatsApp получили возможность писать себе сообщения

Технологии
Пользователи WhatsApp получили возможность писать себе сообщения

Новое обновление привнесло в популярный мессенджер WhatsApp интересную функцию. Теперь пользователи могут отправлять сообщения сами себе.

По задумке авторов, в таких чатах будут храниться заметки и напоминания, просмотреть которые можно будет с любого устройства, передает The Verge.

Как сообщает телеканал «360», чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям следует выбрать опцию «Сообщения для себя» в окне мессенджера «Найти чат».

В конце декабря сообщалось, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых устройствах под управлением операционных систем Android и iOS. В список таких устройств попали iPhone 5 и LG Optimus.
WhatsApp функция обновление
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