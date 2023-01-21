«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Бешикташ» за 2 млн евро

Баринов в осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) провел в составе «железнодорожников» 16 матчей. Всего на счету 26-летнего полузащитника один гол и одна результативная передача. Баринов также отметился на поле тремя желтыми карточками и одной красной. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 9 млн евро.