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Две девушки пострадали в давке на концерте 16-летнего рэпера в московском клубе

Происшествия
Две девушки пострадали в давке на концерте 16-летнего рэпера в московском клубе

Концерт 16-летнего рэпера UglyStephan в одном из московских клубов на Новом Арбате закончился давкой. В результате инцидента пострадали две девушки, пишут «Известия».

Все случилось в заведении «Arbat Hall», где, кроме несовершеннолетнего исполнителя, выступал Heroinwater. Потасовка произошла, когда охранники попытались оттеснить зрителей и дать возможность VIP-гостям покинуть помещение.

В итоге две посетительницы упали и получили травмы. Всего в зале было 300 человек, отметили в СМИ. О состоянии пострадавших ничего не известно.
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