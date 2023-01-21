Две девушки пострадали в давке на концерте 16-летнего рэпера в московском клубе

Концерт 16-летнего рэпера UglyStephan в одном из московских клубов на Новом Арбате закончился давкой. В результате инцидента пострадали две девушки, пишут «Известия».
Все случилось в заведении «Arbat Hall», где, кроме несовершеннолетнего исполнителя, выступал Heroinwater. Потасовка произошла, когда охранники попытались оттеснить зрителей и дать возможность VIP-гостям покинуть помещение.
В итоге две посетительницы упали и получили травмы. Всего в зале было 300 человек, отметили в СМИ. О состоянии пострадавших ничего не известно.