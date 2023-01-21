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В Бурятии школьница с голубыми афрокосичками вышла из дома и не вернулась

Происшествия
В Бурятии школьница с голубыми афрокосичками вышла из дома и не вернулась

Несовершеннолетняя жительница бурятского села Сотниково вышла из дома и не вернулась. Как сообщили в субботу волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», никто из опрошенных друзей девочки не знает ничего о нее местонахождении.

По данным волонтеров, 13-летняя девочка вышла из своего дома в Иволгинском районе в неизвестном направлении и бесследно исчезла. У нее афрокосички голубого и каштанового оттенка. Родственники не исключают, что девочка могла спрятаться в одном из заброшенных зданий неподалеку.

«Прошу вcех неpaвнoдyшныx пpинять yчacтиe в дaннoй cитyaции, пpoвepить пycтyющиe cиpoтcкиe дoмa и зaбpoшeннoe здaниe птицeфaбpики. Пpи ceбe имeть фoнapики, oдeвaтьcя тeплo и чaй в тepмocax», — говорится в сообщении волонтеров.

К поискам школьницы уже подключились 50 человек. Неравнодушные обследуют подвалы и нежилые помещения в Сотниково.
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