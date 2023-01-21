В Бурятии школьница с голубыми афрокосичками вышла из дома и не вернулась

По данным волонтеров, 13-летняя девочка вышла из своего дома в Иволгинском районе в неизвестном направлении и бесследно исчезла. У нее афрокосички голубого и каштанового оттенка. Родственники не исключают, что девочка могла спрятаться в одном из заброшенных зданий неподалеку.