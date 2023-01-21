Вильфанд предупредил о сорокоградусных морозах в ряде регионов России

Аномальные морозы установятся в нескольких российских регионах в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Серьезное похолодание прогнозируется в Амурской и Кемеровской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях, Приморье и Якутии. Там столбики термометров покажут до −53 градусов.
«В центральных и южных районах Красноярского края с 21 по 25 января аномалии будут минус 8-15 градусов, ожидаются серьезные морозы до 40-47 градусов. В Томской области прогнозируется до минус 35-42 градусов, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34-41 градуса», — рассказал специалист в беседе с ТАСС.
В Иркутской области ожидается от −45 до −53 градусов. В Якутии с 21 по 23 января прогнозируется до 56 градусов мороза, что почти на 16 градусов ниже климатической нормы.
На Сахалине в эти дни воздух остынет до −32 градусов. Кроме того, чрезмерно низкие температуры установятся и в восточных районах Приморья, там ожидается от −34 до −39 градусов, резюмировал Вильфанд.