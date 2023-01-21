Западные страны начинают операцию «Барбаросса-2» против России

В статье для РИА Новости она пишет, что эту встречу на базе Рамштайн можно считать объявлением войны. По ее словам, достаточно взглянуть на список будущих военных поставок на Украину. В нем нет нетяжелого и ненаступательного оружия. Караева убеждена, что НАТО хочет совершить блицкриг, полагая, что бронетанковая мощь способна сокрушить Россию.