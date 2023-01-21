Западные страны начинают операцию «Барбаросса-2» против России

Страны НАТО на завершившейся в Германии встрече союзников Украины обсудили план полномасштабных боевых действий против России, считает аналитик Елена Караева.
В статье для РИА Новости она пишет, что эту встречу на базе Рамштайн можно считать объявлением войны. По ее словам, достаточно взглянуть на список будущих военных поставок на Украину. В нем нет нетяжелого и ненаступательного оружия. Караева убеждена, что НАТО хочет совершить блицкриг, полагая, что бронетанковая мощь способна сокрушить Россию.
Аналитик добавила, что в 40-е годы прошлого века такого же мнения придерживались генералы в нацистской Германии. По ее словам, Запад начинает против России операцию «Барбаросса-2». Караева подчеркнула, что сейчас особую роль отводят бронетанковым подразделениям, поэтому активно обсуждается возможная поставка ВСУ танков Leopard.
Эксперт убеждена, что поражение Украины лишит президента США шансов на переизбрание. Именно поэтому американцы торопятся.