Невролог Воронцов связал дрожащий почерк с развитием болезни Альцгеймера

Дрожащий почерк может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом предупредил врач-невролог Максим Воронцов.
При прогрессировании этого недуга обычно снижается скорость письма, а также увеличивается количество ошибок в тексте. Значительные изменения в почерке возникают, когда форма болезни становится тяжелой.
«Это проявляется в виде внезапного выпадения окончаний в словах, почерк при этом выглядит "растерянным"», — сообщил медик в беседе с aif.ru.
По его словам, диагностировать болезнь Альцгеймера достаточно сложно. Чтобы установить данное состояние, необходимо пройти серию тестов и комплекс исследований.