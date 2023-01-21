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Невролог Воронцов связал дрожащий почерк с развитием болезни Альцгеймера

Общество
Невролог Воронцов связал дрожащий почерк с развитием болезни Альцгеймера

Дрожащий почерк может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом предупредил врач-невролог Максим Воронцов.

При прогрессировании этого недуга обычно снижается скорость письма, а также увеличивается количество ошибок в тексте. Значительные изменения в почерке возникают, когда форма болезни становится тяжелой.

«Это проявляется в виде внезапного выпадения окончаний в словах, почерк при этом выглядит "растерянным"», — сообщил медик в беседе с aif.ru.

По его словам, диагностировать болезнь Альцгеймера достаточно сложно. Чтобы установить данное состояние, необходимо пройти серию тестов и комплекс исследований.
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