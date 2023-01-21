Хирург Карасев назвал анемию одним из самых распространенных симптомов рака

Медицинский специалист утверждает, что при анемии уровень гемоглобина и эритроцитов у пациентов снижается. Кроме того, уменьшается и кислородная емкость крови, в чем заключается особое «коварство» данного состояния. По словам Карасева, развитие анемии при раке крайне неблагоприятно сказывается на эффективности терапии и ухудшает дальнейший прогноз.