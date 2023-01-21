Хирург Карасев назвал анемию одним из самых распространенных симптомов рака

Анемия — опасное патологическое состояние, которое наблюдается у каждого третьего пациента, страдающего от онкологических заболеваний. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев.
Медицинский специалист утверждает, что при анемии уровень гемоглобина и эритроцитов у пациентов снижается. Кроме того, уменьшается и кислородная емкость крови, в чем заключается особое «коварство» данного состояния. По словам Карасева, развитие анемии при раке крайне неблагоприятно сказывается на эффективности терапии и ухудшает дальнейший прогноз.
Анемия диагностируется по количеству ретикулоцитов и уровням железа в крови. Кроме того, заболевание можно диагностировать по ряду характерных и очевидных симптомов — побледнению кожи, слабости, потере аппетита и головокружению.