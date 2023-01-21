Читатели Daily Mail: мольбы Зеленского о «Леопардах» вызваны страхом перед Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринял очередную попытку вымолить у своих западных кураторов тяжелую бронетехнику. Такое поведение политика может быть вызвано его страхом перед коллегой из России Владимиром Путиным, считают читатели британской газеты Daily Mail.
Напомним, что в пятницу бывший актер вновь призвал Германию одобрить отправку Киеву танков Leopard 2. Без согласия Берлина Польша не сможет снабдить ВСУ тяжелой бронетехникой. По мнению некоторых пользователей Сети, президент Украины попросту хочет столкнуть Запад с РФ.
«Он не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией», — прокомментировал читатель газеты.
«Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники», — предположил второй британец.
«В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», — напомнил третий.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не дал согласия на отправку Leopard 2. Впрочем, он допустил такой вариант в случае, если США первыми поставят Киеву свои M1A2 Abrams.