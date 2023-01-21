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В Минздраве заявили, что ни один вакцинированный россиянин не умер от COVID-19

Общество
В Минздраве заявили, что ни один вакцинированный россиянин не умер от COVID-19

Летальных исходов от коронавируса среди пациентов, привитых менее шести месяцев назад, не наблюдалось. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

При этом большинство пациентов, скончавшихся от COVID-19, не были своевременно ревакцинированы. С момента последней прививки у них прошло более восьми месяцев.

Средний возраст людей, умерших от коронавирусной инфекции, составил 76 лет. Отмечается, что как минимум в половине случаев пациенты имели хотя бы одно хроническое заболевание.

Чуланов подчеркнул, что своевременная вакцинация и ревакцинация является основным способом значительно снизить риски осложнений болезни, а также вероятность летального исхода. Российские вакцины сохраняют эффективность в борьбе с новыми подвариантами коронавируса, в том числе «Цербером» и «Кракеном», пишет РИА Новости.
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