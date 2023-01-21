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Аналитики NI рассказали о главном недостатке обещанных Украине систем Patriot

Армия
Аналитики NI рассказали о главном недостатке обещанных Украине систем Patriot

США пообещали передать Украине свои ЗРК Patriot, однако эти комплексы имеют серьезное ограничение, пишет The National Interest (NI).

Аналитики рассказали о главном недостатке обещанных Киеву систем американского производства. Отмечается, что Patriot предназначены для борьбы с различными видами воздушных угроз. Эксперты говорят, что эти комплексы чрезвычайно сложны, но не являются непобедимым оружием, передает «ПолитРоссия».

«Система MIM-104 Patriot состоит из нескольких компонентов, но служит единственной цели — обнаружению и перехвату входящих угроз», — сказано в публикации.

По словам специалистов, одним из самых серьезных недостатков этой системы является то, что она не способна обеспечить сканирование воздушного пространства на 360 градусов. Американские конструкторы работают над решением этой проблемы и улучшением Patriot. При этом до сих пор остается загадкой, получит ли Украина улучшенную версию ЗРК.
сша Patriot Украина
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