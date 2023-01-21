Аналитики NI рассказали о главном недостатке обещанных Украине систем Patriot

По словам специалистов, одним из самых серьезных недостатков этой системы является то, что она не способна обеспечить сканирование воздушного пространства на 360 градусов. Американские конструкторы работают над решением этой проблемы и улучшением Patriot. При этом до сих пор остается загадкой, получит ли Украина улучшенную версию ЗРК.