Посольство США в Москве пожалело уволенного из МХТ Дмитрия Назарова

Народный артист России, 65-летний актер театра, кино и озвучивания Дмитрий Назаров не так давно лишился работы в МХТ имени А.П. Чехова. На ситуацию со звездой сериала «Кухня» отреагировали в посольстве США в Москве.
Увольнение артиста породило немало слухов. Среди прочего сообщалось, что причиной этому могла стала его позиция по ситуации на Украине.
Пожалели российского артиста и в американском посольстве, в официальном Telegram-канале которого появился репост публикации «Радио Свобода»✱ (признано в России иноагентом). В ней увольнение Назарова и его супруги Ольги Васильевой назвали «отменой культуры в России».
Отметим, что Назарова и его жену за их русофобскую позицию уже раскритиковали не только коллеги, но и бывшие поклонники. Их возмутила песня четы с резкими словами об СВО.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами