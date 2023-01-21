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Европарламентарий Греции заявил о нехватке лекарств в ЕС из-за проблем с поставками

Общество
Европарламентарий Греции заявил о нехватке лекарств в ЕС из-за проблем с поставками

Нехватка лекарств наблюдается в странах Европы из-за перебоев в поставках необходимого сырья из Китая и Индии.

Соответствующее заявление сделала греческий европарламентарий Мария Спираки. Обращение она направила в Европейскую комиссию (ЕК).

По словам депутата, ситуация значительно осложняется тем, что в регион очередная волна гриппа пришла раньше, чем ожидалось. В своем обращении Спираки поинтересовалась, какие меры примет ЕК для решения проблемы.

В качестве возможного решения вопроса с глобальным дефицитом рассматривается повышение цен на дешевые фармацевтические средства. Однако это станет возможным при условии, что бремя такой меры не ляжет на самих пациентов, пишет RT.
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